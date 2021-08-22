مقتل 7 مدنيين في مطار كابل.. والجيش الأمريكي يطلق النار لتفريق الحشود (فيديو)

أكد مسؤول في حركة طالبان، اليوم الاحد، أن الحركة تنوي تسهيل عملية الخروج من مطار كابل، إثر حالة الفوضى والاضطراب التي تسود الأجواء في المطار.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابل لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.

وقال المسؤول في "طالبان"، أن "فتح طريق لأجل الخروج من كابول ضروري جدا من أجل النظام والقانون"، مشيرا إلى أنه خلال ساعات سيتم تنظيم الأمور في المطار.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أفغان قتلوا جراء التدافع الشديد والإزدحام في مطار كابل.

تأتي تصريحات المسؤول في حركة "طالبان" في ظل حالة من الفوضى والتكدس في المطار وحوله في ظل استمرار عمليات إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان المتعاونين مع القوات الأجنبية، بجانب مجموعات من المواطنين راغبين في الرحيل بعد سيطرة طالبان.

الجيش الأمريكي يطلق النار

أظهر مقطع فيديو إطلاق الجيش الأمريكي للنار في الهواء لتفريق الحشود الكبيرة للمواطنين الأفغان الذين يحاولون اختراق محيط مطار كابل للفرار من البلاد.

وأظهر المقطع إطلاق الجيش الأمريكي للنار وحركة المدرعات الأمريكية في محاولة لتفريق ومنع تقدم الحشود.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل.

وأقر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، بأن القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت الليل الماضي رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود، لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

ومع دخول حركة طالبان إلى كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت، وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، فوضى عارمة، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين حاولوا الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.