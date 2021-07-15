مقتل 8 مدنيين بقصف لقوات الحكومة السورية في إدلب

لقي ثمانية مدنيين مصرعهم واصيب عدد اخر جراء قصف صاروخي شنته قوات الحكومة السورية الخميس، على انحاء متفرقة في ما يعرف بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان قوات الحكومة السورية قصفت بالقذائف الصاروخية منطقة "مسبح" في محيط الفوعة بريف ادلب الشمالي الشرقي، ما اسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل. مشيرا الى ان القتلى عمال في محجر.

واضاف المرصد ان ثلاثة مدنيين أيضا، بينهم طفل وامرأة، قتلوا جراء قصف صاروخي نفذته القوات الحكةمية على منطقة إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ولفت المرصد الى ان عدد القتلى في حادثتي القصف مرشح للارتفاع لوجود جرحى اصابات بعضهم خطرة.

#المرصد_السوري قوات النظام ترتكب مجزرة جديدة في منطقة "خفض التصعيد" وتقتل 8 مدنيين بقصف بري على الريف #الإدلبيhttps://t.co/Db33NFLBG0 — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 15, 2021

كما قصفت قوات الحكومة السورية بشكل مكثف أماكن في قرية حميمات بسهل الغاب شمال غربي حماة، وفق المرصد.

واشار المرصد كذلك الى مقتل عدد من عناصر القوات الحكومية بعد استهداف فصائل مسلحة لمجنزرة عسكرية بصاروخ موجه مضاد للدروع في ريف ادلب.

وقال ان القوات الحكومية المتمركزة في ريف إدلب، قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي، وكذلك قرية خربة الناقوس، وحميمات بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

قصف تركي

على صعيد اخر، قال المرصد ان اثنين من قوات “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا قتلا في هجوم لقوات "مجلس منبج العسكري" بريف منبج، كما أصيب 5 منهم بجراح متفاوتة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.

ويتبع المجلس لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الاكراد.

وقصفت القوات التركية بشكل مكثف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية كما ذكر المرصد.

واضاف أن القوات الكردية استهدفت بصاروخ موجه، آلية عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا، قرب قرية مريمين بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ما أدى إلى إصابة من بداخلها وسط معلومات عن وجود قتلى من عناصر الفصائل.

والاربعاء، شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفاً صاروخياً نفذته على مناطق خاضعة للقوات الكردية بريف حلب الشمالي، فيما دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” والقوات الكردية شمالي حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة.

