مقطع فيديو يجتاح الإنترنت.. بوتين يتدارك خطأ رئيس جزر القمر بتصرف مثير

أشعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع بعد رد فعله البسيط على مخالفة رئيس جزر القمر غزالي عثمان للبروتوكول خلال جلسة بالقمة الروسية الأفريقية.

في مقطع الفيديو المتداول، ظهر رئيس جزر القمر وهو يجلس قبل جلوس المضيف بخطأ في انتهاك للبروتوكول، لكن بدلاً من التجاهل أو التعبير عن غضبه، قام الرئيس بوتين بمزاحه وطلب من رئيس جزر القمر الجلوس في موقعه المناسب، وبعد ذلك جلس باقي الزعماء المشاركين.

تداول نشطاء الإنترنت هذا المقطع الفيديو بشكل واسع، وأشادوا بتواضع الرئيس الروسي في موقفه، مشيرين إلى أنه خفف من حرج الزعيم الأفريقي بطريقة لطيفة ومرحة، فيما أبدى آخرون إعجابهم بشخصية الرئيس بوتين وأعربوا عن تقديرهم له.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية أن بلاده أسقطت ديوناً للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.

وأكد بوتين تشارك روسيا في جهود تخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية وتقديم الدعم لتعزيز التنمية في المنطقة.

