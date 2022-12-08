مقطع فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ سائق مركبة من الموت بأعجوبة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يحبس الأنفاس، يظهر فيه إنقاذ سائق مركبة من موت محقق، بعد إنحراف مركبته عن الطريق باتجاه منحدر عال.

وتمكن شبان، تواجدوا في موقع الحادث، من إنقاذ السائق، الذي أمسك بيد أحدهم، ومن ثم سحبوه من داخل المركبة، قبل وقوعها في المنحدر.

ويظهر الفيديو، الكيفية التي أنقذ بها الشبان السائق، عندما وقفوا إلى جانب بعضهم البعض بصف واحد، وأيديهم متشابكة، لسحب السائق من داخل مركبته.

وتمكن السائق، من الإمساك بأيدي أحد الشبان، الذين نجحوا في إخراجه، قبل سقوط سيارته في المنحدر.