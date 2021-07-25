"مكان": نصر الله يقود حربا سرية ضد "اسرائيل"

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن "حرب" سرية يقودها حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وأعلنت "مكان" تحت عنوان "نصرالله ضد الجيش الإسرائيلي: الحرب الباردة بين إسرائيل ولبنان": أن "من يقود الحرب بين إسرائيل وحزب الله في معركة الإعلام، هو حسن نصر الله".

وقالت "مكان" إن "المعركة من أجل الوعي، تستمر بكثافة عالية بين أذرع الدعاية الإسرائيلية، والساحر الإعلامي، زعيم حزب الله - حسن نصر الله".

وأشارت هيئة البث إلى أن "هناك حربا سرية تجري تحت الرادار، التي في الوقت الحالي وفي الأشهر الأخيرة، يتم التعبير عنها قليلا"، موضحة أن هذه الحرب "لا تشمل القنابل أو طائرات القوات الجوية، لكنها تدار على تويتر".

وقالت: "لقد سمعنا اسمه كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكن عندما سمع أولئك الذين يتبعون كل كلمة تخرج من فمه على هذا النحو، الاسم الذي يتردد صداه في السنوات الأخيرة، ويقف الجميع أمام كلماته مشدوهين من كل كلمة تخرج من فمه".