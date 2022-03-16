مكتب "زيلينسكي" يعلق على فكرة حيادية أوكرانيا على غرار السويد والنمسا

علق مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على تصريحات رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع كييف، فلاديمير ميدينسكي، بشأن ضمان الوضع الحيادي للدولة الأوكرانية تجاه روسيا على غرار السويد أو النمسا.

وذكر مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني وعضو وفد كييف في المحادثات الجارية مع موسكو، ميخائيل بودولياك، على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعاء: "بطبيعة الحال، نفهم محاولة شركائنا أن يظلوا طرفا صاحب المبادرة في العملية التفاوضية، ولهذا السبب تأتي تصريحات عن نموذجي الحياد السويدي أو النمساوي. لكن أوكرانيا حاليا في حالة حرب مباشرة مع روسيا، ولذا لا يمكن أن يكون هناك أي نموذج سوى النموذج الأوكراني وذلك حصرا مع تقديم ضمانات أمنية مثبتة قانونيا، ولا يمكن أن يكون هناك أي نموذج أو خيار مختلف".

وأوضح بودولياك أنه يقصد بذلك "ضمانات أمنية مطلقة" تقضي بأن الدول التي تقدمها تلتزم، في حال تعرض أوكرانيا لهجوم من الخارج، بالانخراط في النزاع على نحو نشط وتقديم كافة الإمدادات العسكرية المطلوبة إلى كييف، بالإضافة إلى "ضمانات ثابتة بشأن حظر الطيران" فوق أوكرانيا في هذا السيناريو.

وشدد المسؤول على أن أوكرانيا "لم تهاجم ولم تخطط لمهاجمة جيرانها"، مشيرا إلى أن كييف ترغب الآن في أن "تكون لديها مجموعة قوية من الحلفاء مع ضمانات أمنية واضحة".

ويأتي هذا الكلام في أعقاب إعلان رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع كييف، فلاديمير ميدينسكي أن أوكرانيا تقترح الاستعانة بنموذج نمساوي أو سويدي لدولة حيادية ومنزوعة السلاح.