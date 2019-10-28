ملابس البغدادي الداخلية أخضعت لفحص الحمض النووي قبل الغارة

ذكر مستشار لقوات سوريا الديمقراطية الاثنين أن مصدرا سريا حصل على الملابس الداخلية لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وأُجري عليها اختبار للحمض النووي بغية التحقق من هويته قبل عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة لقتله.

ونشر بولات جان، وهو مستشار كبير بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تفاصيل على تويتر عن مساهمة العمل المخابراتي لقواته في تحديد موقع البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتله يوم الأحد.

وقال جان "مصدرنا الخاص الذي كان قد تمكن من الوصول‭‭‭ ‬‬‬إلى البغدادي، قام بجلب الملابس الداخلية للبغدادي لأجل إجراء فحص الحمض النووي له والتأكد مائة بالمئة من كون الشخص البغدادي نفسه دون أي تردد".

وقال ترامب إن الأكراد قدموا بعض المعلومات "المفيدة" للعملية.

وذكر جان أن قوات سوريا الديمقراطية كانت تعمل منذ 15 مايو أيار مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لتعقب البغدادي وتمكنت من تأكيد أنه انتقل من دير الزور في شرق سوريا إلى إدلب، حيث قُتل.

وقال إن البغدادي كان على وشك تغيير موقعه إلى بلدة جرابلس السورية قبل وقوع العملية.

وأضاف "كافة المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى البغدادي وتثبيت موقعه كانت نتيجة عملنا الخاص. ومصدرنا الاستخباراتي شارك في إرسال الإحداثيات وتوجيه الإنزال الجوي وإنجاح العملية والمشاركة فيها حتى اللحظة الأخيرة".

