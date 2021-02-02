ملتقى الحوار الليبي يختارون اعضاء المجلس الرئاسي

شرع أعضاء ملتقى الحوار بمشاورات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي فيما قالت تقارير ان اللجنة القانونية تتمسك بعدم التصويت على اختيار أعضاء الرئاسي إلا بعد استقالة متقلدي المناصب السيادية

وانطلقت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف صباح الاثنين، وسيستعرض الثلائاء المرشحون لمنصب رئيس وزراء الحكومة المقبلة، والبالغ عددهم 21، برامجهم، أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

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وتُشرف البعثة على عقد اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير؛ لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية المُوحّدة المُؤقّتة الجديدة.

وافتتحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز؛ بالتأكيد على أن التقدُّم المُحرز بعد اجتماع تونس كان كبيرًا، مُشيرةً إلى أنه في هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مُوحّدة، مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات.

انتخابات باي ثمن

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز: "علامة لا تمحى على الجدول الزمني هي إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل ووافق على هذا القرار الغالبية العظمى من مواطنيكم وهو تعهد ينبغي احترامه مهما كلف للثمن".

وأضافت وليامز متوجهة إلى المشاركين في الملتقى: "الشعب الليبي يدعمكم، يدعمونكم ويتمنون أن تنجحوا، يحتاجون إلى أن تنجحوا، لا تخيبوا أملهم".

وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يعاونه نائبان وينبغي على هذا المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى موعد الانتخابات".

وانطلقت صباح اليوم في جنيف أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وسيجري خلالها النظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

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