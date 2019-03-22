ملتقى قمرة السينمائي يعتبر أفضل مبادرة من نوعها مقارنة بالمهرجانات الدولية وورش عمل صناعة الأفلام

قدمت المخرجة الهندية غيتانجالي راو، التي تعلمت الرسم من تلقاء نفسها، فيلمها الرابع وهو فيلم الرسوم المتحركة الطويل وردة بومباي

أشاد صنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم الذين قدموا أعمالهم في ملتقى قمرة، بالحدث باعتباره فريد من نوعه فيما يخص دعم تطوير مشاريعهم.

تجمع النسخة الخامسة من ملتقى قمرة السينمائي أكثر من 150 صانع أفلام ومحترفاً وخبيراً سينمائياً يشرفون على 36 فيلماً في مختلف مراحل الإنتاج لصناع أفلام صاعدين، ويقام ملتقى قمرة السينمائي على مدار ستة أيام من 15 إلى 20 مارس في سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي، ويضم ندوات قمرة الدراسية، وجلسات قمرة الحوارية، وعروض أفلام في قسمي عروض خبراء قمرة وأصوات جديدة في عالم السينما.

قدمت المخرجة الهندية غيتانجالي راو، التي تعلمت الرسم من تلقاء نفسها، فيلمها الرابع وهو فيلم الرسوم المتحركة الطويل وردة بومباي. وقالت في معرض تعليقها على ملتقى قمرة السينمائي: "إن الدعم الذي أحظى به في ملتقى قمرة السينمائي لا يقارن بورش العمل الأخرى التي حضرتها. تميّز مدربو صناع الأفلام بالإعداد الجيد للملتقى فتميزت نصائحهم بكونها محدّدة ومخصصة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى خبراء قمرة. لقد كانت تجربة في غاية الروعة."

ومن جهته، قال محسن البدوي، وهو المخرج البلجيكي – المغربي لحنان، الفيلم الوثائقي الطويل الذي لا يزال في مرحلة التطوير: إن الدعم الذي يحظى به صنّاع الأفلام مميز جدًا، لقد جئتُ إلى قمرة بوجهة نظر واحدة، لكن عندما تحدثت مع مدربي صناع الأفلام تعرفت على المزيد من القصص الأخرى المهمة والملهمة."

كما صرّح المخرج – الفرنسي لطفي عاشور أن نصيحة مدربي قمرة تمثل جزءًا بارزًا من تجربته في نسخة ملتقى قمرة السينمائي لهذا العام. فقد حضر عاشور ملتقى قمرة السينمائي لتقديم فيلمه الطويل الثاني، قص رأس، وقال، "إن الفرق بين ملتقى قمرة السينمائي والمبادرات الأخرى هي أن النصيحة مخصصة لمشاريعنا، وقد استلهمت أفكارا جديدة لنص الفيلم، بالإضافة إلى التأكد من قوة القصة الرئيسية."

وأكدت أفسانية سالاري، منتجة الفيلم الطويل الذي لا يزال قيد التنفيذ، أوتار ممنوعة، على أهمية دور ملتقى قمرة السينمائي في دعم صناّع الأفلام في الشرق الأوسط، حيث قالت: "بالنسبة لي، فإن تنظيم هذه المبادرة في الشرق الأوسط هو أمر في غاية الأهمية، وفرص التواصل التي يقدمها لا مثيل لها. تعرفت خلال الأيام الماضية على ممثلي مهرجانات دولية قد يكونوا مهتمين بعرض فيلمنا، ونحن متحمسون جدا لذلك".