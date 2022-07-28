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ملفات حساسة على طاولة ابن سلمان وماكرون في الاليزية

منشور 28 تمّوز / يوليو 2022 - 08:07
تأتي زيارة بن سلمان بعد زيارة ماكرون إلى جدة في كانون الأول/ديسمبر، حين أطلقا مبادرة لمساعدة لبنان.
تأتي زيارة بن سلمان بعد زيارة ماكرون إلى جدة في كانون الأول/ديسمبر، حين أطلقا مبادرة لمساعدة لبنان.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي حل في باريس محطته الثانية بعد اليونان 

وسيبحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ماكرون العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

ومن المتوقع أن يتناول محمد بن سلمان العشاء الخميس مع ماكرون في قصر الإليزيه، وشددت باريس على أن العشاء ضروري نظراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الغذائية في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

 

 

وقالت الرئاسة الفرنسية "إذا أردنا مواجهة تداعيات هذه الأزمات من جهة والتأثير في المنطقة من أجل مصلحة الجميع، فإن السبيل الوحيد هو الحديث إلى الأطراف الرئيسيين جميعاً".

تأتي زيارة بن سلمان بعد زيارة ماكرون إلى جدة في كانون الأول/ديسمبر، حين أطلقا مبادرة لمساعدة لبنان.

 

 

وكان ماكرون قد استقبل الأسبوع الماضي في باريس الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. ولهذه المناسبة وقع البلدان "اتفاق شراكة استراتيجية شاملة للتعاون في مجال الطاقة".

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية، وعقده عدة لقاءات من بينها مع ولي العهد.

كلمات دالة:محمد بن سلمانالسعوديةفرنساالاليزية

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