ملفات حساسة على طاولة ابن سلمان وماكرون في الاليزية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي حل في باريس محطته الثانية بعد اليونان

وسيبحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ماكرون العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات السعودية الفرنسية#ولي_العهد_في_فرنسا pic.twitter.com/HaqwKpTJGM — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) July 28, 2022

ومن المتوقع أن يتناول محمد بن سلمان العشاء الخميس مع ماكرون في قصر الإليزيه، وشددت باريس على أن العشاء ضروري نظراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الغذائية في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة ببرنامج إيران النووي.

من ضمن المناقشات التي ستكون في الاجتماع مابين الرئيس الفرنسي وسمو #ولي_العهد القضايا الاقليمية ما يتعلق بالحرب الروسية الاوكرانية وكذلك أمن الطاقة والملف الإيراني#ولي_العهد_في_فرنسا pic.twitter.com/dMVKLL9dDO — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) July 28, 2022

وقالت الرئاسة الفرنسية "إذا أردنا مواجهة تداعيات هذه الأزمات من جهة والتأثير في المنطقة من أجل مصلحة الجميع، فإن السبيل الوحيد هو الحديث إلى الأطراف الرئيسيين جميعاً".

تأتي زيارة بن سلمان بعد زيارة ماكرون إلى جدة في كانون الأول/ديسمبر، حين أطلقا مبادرة لمساعدة لبنان.

وكان ماكرون قد استقبل الأسبوع الماضي في باريس الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. ولهذه المناسبة وقع البلدان "اتفاق شراكة استراتيجية شاملة للتعاون في مجال الطاقة".

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية، وعقده عدة لقاءات من بينها مع ولي العهد.