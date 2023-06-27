ملف اغتيال قاسم سليماني في مراحله النهائية

كشفت الرئاسة الإيرانية أن ملف اغتيال قاسم سليماني يطوي مراحله النهائية.

وبين محمد دهقان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية خلال الملتقى الدولي الثاني للكشف عن الانتهاكات التي ارتكبتها أمريكا لحقوق الإنسان، إن اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس يطوي مراحله النهائية

وشدد دهقان بحسب وكالة فارس الإيرانية هناك وثيقة عن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في كل شهر.

متهمًا أمريكا أنها مسؤولة عن جريمتي تفجير وقعتا في صيف عام 1981، أدتا الى اغتيال مسؤولين إيرانيين من قبل ما وصفهم "زمرة المنافقين الإرهابية" .

ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال لقاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني في العام 2020.

كما أدت العملية التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي توعدت بالانتقام القوي.

وقام الجيش الإيراني بالرد عقب أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.

فيما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لعدة هجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران.

