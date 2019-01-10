ملك الأردن يستضيف عامل نظافة لمتابعة مباراة النشامى

استضاف الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عامل الوطن خالد الشوملي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني "النشامى" مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا، الذي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورته أثناء متابعته مباراة المنتخب الوطني أمام أستراليا من النافذة الخارجية لأحد المقاهي في عمّان.

وانتهت المباراة مع سوريا بفوز منتخب الأردن 2-0، فيما كانت نتيجة المباراة مع استراليا فوز الاردن 1-0.