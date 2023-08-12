ملك الاردن يصادق على قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل

صدق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على مشروع قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل ليصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية

وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان القانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر «ضارا بالوحدة الوطنية» كما يعاقب اصحاب المنشورات «التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور» أو تظهر «ازدراء الدين» أو «تقوض الوحدة الوطنية».

وقالت الوكالة ان القانون يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة للحفاظ على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.

ويعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية وانتقد نشطاء ومنظمات واعلاميين القانون واعتبروه يحد من الحريات ويمكن ان يحمي الفاسدين من الانتقاد ، فيما تقول الحكومة ان القانون يمنع اغتيال الشخصيات العامة او موظفي الدولة مهما كانت رتبتهم او درجتهم الوظيفية

وحسب القانون فان كاتب اي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤول حتى عن التعليقات التي قد يجدها الدعي العام مخالفة للقانون ويمكن للاخير تحريك قضية من دون الرجوي الى اي جهة ضد كاتب المنشور بسبب التعليق الوارد على منشوره

ويفرض القانون على المشتكى عليه الغرامات المالية الباهظة بالاضافة الى السجن

وبتصديق العاهل الأردني، أصبح مشروع القانون الآن نافذا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة «الرأي» الحكومية ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.