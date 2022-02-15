ملك البحرين يستقبل بينيت وولي العهد يقبل دعوة لزيارة إسرائيل

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء، رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي يقوم يزيارة هي الاولى له الى المملكة، فيما قبل ولي عهد البلاد الأمير سلمان بن حمد دعوة وجهها له الاخير لزيارة الدولة العبرية.

وقال بينيت إنه بحث مع الملك حمد الذي التقاه في قصر الصخير في العاصمة المنامة بناء طرق عدة لمنطقة أقوى وأكثر استقرارا، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".

واوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي إنه بحث مع ملك البحرين "العديد من الطرق لبناء جسور جديدة من أجل منطقة أقوى وأكثر استقرارا، ونتطلع إلى استمرار العلاقة الممتازة بيننا".

فيما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن آل خليفة، أعرب عن تطلعه إلى أن "تسهم زيارة بينيت في دفع علاقات التعاون لمزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة".

واستعرض ملك البحرين مع بينت، "مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه".

وأكد الجانبان خلال اللقاء "مواصلة دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة"، وفق الوكالة.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان بينيت وجه الدعوة لولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل، والأخير قبلها، وأكد أنه سيزورها في أقرب وقت خلال العام الجاري.

وأكد بينيت في وقت سابق الثلاثاء، أنه لمس رغبة قوية لدى القيادة البحرينية للارتباط بإسرائيل، بدعوى العمل على إقامة حلقة تحالف إقليمي وتوسيعها.

وأوضح بينيت أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.

ووقعت إسرائيل مع البحرين والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهم.