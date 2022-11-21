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ملك البحرين يعيد تكليف ولي العهد تشكيل حكومة جديدة

منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:46
ملك البحرين يعيد تكليف ولي العهد تشكيل حكومة جديدة

أعاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين، تكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الرسمية.

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ونص الامر الملكي الذي نشرته الوكالة على ان "يعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور".

وكان امر ملكي صدر قبل ذلك بقبول استقالة الحكومة و"تكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة".

وقال ولي العهد في كتاب الاستقالة انه "وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في البند (هـ) من المادة (33) بإعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نضع بين يدي جلالتكم استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما ترونه مناسباً".

والشهر الماضي، شهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية يومي لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي.

كلمات دالة:البحرينحمد بن عيسى آل خليفةسلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة

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