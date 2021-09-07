ملك السعودية ينهي مهام مدير الامن العام المتهم بارتكابه جرائم

انهى الملك سلمان بن عبدالعزيز مهام الفريق أول ركن خالد الحربي مدير الامن العام في السعودية وأمر باحالته الى التحقيق بعد اتهامه بارتكاب جرائم وتجاوزات

ووفق وكالة الانباء السعودية فان مدير الأمن العام السعودي ارتكب جرائم بمشاركة 18 شخصا

وجاء في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

وقالت الوكالة ان مدير الامن العام متهم بارتكاب جرائم التزوير والرشوى واستغلال النفوذ

نص قرار احالة مدير الامن العام للتحقيق



وجاء نص القرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، كالآتي: بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.

وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.