ملك المغرب يأمر بإعادة القصر الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي

قالت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء 01 يونيو 2021 إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر توجيهاته بأن يعود إلى المملكة كل القصّر المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.

وكان الآلاف قد عبروا الشهر الماضي من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا بعد نزاع دبلوماسي بين البلدين.



كان الآلاف قد عبروا الشهر الماضي من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة المحتل في شمال أفريقيا.

وفي بيان قالت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء إن الملك محمد السادس وجه الوزراء المسؤولين عن الداخلية والشؤون الخارجية من أجل تسوية مسألة القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين هم في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأوروبية تسوية نهائية.

وقد أكد الملك في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المغرب بقبول عودة القصّر غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب

وأنشئت لهذا الغرض آليات للتعاون مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

ويعود التقدم البطيء في تنفيذ هذا التعاون أساسا إلى العقبات الناجمة عن الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية.

يعد المغرب أول بلد يتأثر ببعض دوائر المجتمع المدني، بل الشبكات الإجرامية، التي تستخدم ما يسمى بالظروف الهشة للقاصرين كذريعة لاستغلاله، ويعلن. استعداه مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي لحل هذه المسألة.

وتأمل المملكة أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من التغلب على القيود الإجرائية لتيسير هذه العملية.

ويأسف المغرب مرة أخرى لأن مسألة الهجرة، بما في ذلك مسألة القصر غير المصحوبين، تستخدم كذريعة للالتفاف حول الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الراهنة مع إسبانيا، التي لا يخفى على أحد أصولها وأسسها.

وبحسب البيان تحتفظ السلطات المغربية بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي وجهتها الحكومة الإسبانية.