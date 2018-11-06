ملك المغرب يدعو الجزائر إلى حوار صريح وواضح

العاهل المغربي محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى حوار صريح وواضح مع الجزائر لتجاوز كل الخلافات، وذلك في خطابه بمناسبة المسيرة الخضراء.

وقال ملك المغرب: "اعتمدنا الوضوح والطموح في سياساتنا الخارجية مع الجميع خصوصا مع الأصدقاء".

وأضاف أنه يجب الاعتراف بأن العلاقات مع الجزائر غير طبيعية وغير معقولة، وأن المغرب مستعد لحوار صريح وواضح معها.

واقترح العاهل المغربي، إطلاق لجنة للحوار لتجاوز الجمود مع الجارة الجزائر، مؤكدا فيما يتعلق بالصحراء، أنها مغربية.