ملك المغرب يعفو عن إرهابيين تائبين بمناسبة عيد الأضحى

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن مُدانين في قضايا متعلقة بـ“الإرهاب“ بعدما أعلنوا "نبذهم للتطرف“، بحسب ما أعلنته وزارة العدل المغربية السبت.

وقالت الوزارة ان العفو جاء بمناسبة عيد الأضحى، موضحة انه ”بهذه المناسبة السعيدة أبى الملك محمد السادس إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".

واشار البيان الى ان "عددهم 11 نزيلا“.

ويستهدف برنامج ”المصالحة“ الذي تنظمه المندوبية العامة للسجون بالمغرب ومؤسسات رسمية أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرف الديني.

واعتُقِل في المغرب، منذ 2002، أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خلية من المتشددين، بحسب أرقام رسمية.

ووفق المصدر ذاته، أصدر العاهل المغربي، اليوم، عفوًا ملكيًا جديدًا، عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى.

العفو شمل 979 شخصًا من المحكوم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، بينهم 834 معتقلًا و134 في حالة سراح.