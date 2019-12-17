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ملك المغرب يهنئ تبون ودعوه لفتح صفحة جديدة

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:30
الملك محمد السادس: أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين
الملك محمد السادس: أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة لعبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال الملك في البرقية التي نقلتها  وكالة المغرب العربي للأنباء "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف الملك محمد السادس "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".


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