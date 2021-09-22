ملياردير جديد يطلق زوجته: كم دفع لها؟

بعد حياة مشتركة دامت 20 عاما، انفصل الملياردير جون بولسون عن زوجته جيني، حيث اتجهت الانظار مباشرة الى قيمة هذا الطلاق وما سيشكله ترتيب الثروات في العالم.

ثروة مليارية

ويقول مؤشر "بلومبيرغ" إن ثروة جون تبلغ 4.8 مليار دولار، حيث استغل سوق الإسكان في الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية العالمية سنة 2008 بالاضافة الى 2 مليار دولار، امتلكها في مؤسسة عائلة بولسون، منذ العام 2019.

كما كسب جون 20 مليار دولار لنفسه وللمستثمرين عندما انهارت سندات الرهن العقاري الأميركية وأشعلت الأزمة المالية، بعد نجاحه في واحدة من أعظم الصفقات في التاريخ.

استثمارات عقارية

وتمتلك عائلة بولسون مجموعة واسعة من الاستثمارات العقارية، كما قام جون باستثمارات في بورتوريكو، حيث اشترى حصصا أغلبية في مجموعة منتجعات وفندق.

أعلنت جامعة "هارفارد" أن الملياردير"جون بولسون" الذي تخرج منها عام 1980تبرع ب400 مليون $ كأكبر منحة بتاريخ الجامعات ! pic.twitter.com/cleMSHOJbG — 🗨 إعلامية مستترة (@blue_girl15) June 4, 2015

لقاء جون وجيني

وكانت جيني قد التقت بجون قبل سنوات من شهرته في تجارة الرهن العقاري، حيث قام بتعيينها كمساعدة له، علما أنها مهاجرة من رومانيا وحصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، التي نشرت تقريراً عن الطلاق في وقت سابق، إنه لا يوجد اتفاق قبل الزواج.

بدوره، صرح محامي جون بولسون، ويليام زابل في بيان يوم الثلاثاء: "جون يحترم جيني بشدة وسيواصل دعم كل ما هو أفضل لصحة وسعادة الأسرة".

التقت جيني بولسون، 50 عاماً، بـ جون قبل سنوات من شهرته في تجارة الرهن العقاري.

قام بتعيينها في البداية كمساعد بعد أن قدمت له الغداء وموظفيه من كافتيريا Bear Stearns. كانت مهاجرة حديثة من رومانيا وحصلت على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة مع اقترابه من منتصف الأربعينيات من عمره، قرر بولسون أنه بحاجة إلى الزواج وأن جيني تتمتع بالشخصية المبهجة التي كان يبحث عنها.

صورة:"مزرعة هلا" التي اشتراها الملياردير جون بولسون مقابل 49 مليون دولار من الأمير بندر بن سلطان بولاية كولورادو pic.twitter.com/qWnIprge — صحيفة أنحاء (@An7a_com) June 5, 2012

اكبر عمليات الانفصال كلفة

وقد يكون طلاقهما واحدا من أكبر عمليات الانفصال كلفة في التاريخ من حيث الأصول المعرضة للخطر، إلا أنه سيتضاءل أمام انفصالين أخيرين، حيث انتهى الأمر بمليندا فرينش غيتس مع مليارات الدولارات من الأسهم في مجموعة متنوعة من الشركات بعد طلاقها من مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، في حين أن ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لرئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، باتت ثروتها 56.4 مليار دولار.