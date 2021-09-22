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ملياردير جديد يطلق زوجته: كم دفع لها؟

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 01:41
جون بولسون وزوجته جيني
جون بولسون وزوجته جيني

بعد حياة مشتركة دامت 20 عاما، انفصل الملياردير جون بولسون عن زوجته جيني، حيث اتجهت الانظار مباشرة الى قيمة هذا الطلاق وما سيشكله ترتيب الثروات في العالم.

ثروة مليارية 

ويقول مؤشر "بلومبيرغ" إن ثروة جون تبلغ 4.8 مليار دولار، حيث استغل سوق الإسكان في الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية العالمية سنة 2008 بالاضافة الى 2  مليار دولار، امتلكها في مؤسسة عائلة بولسون، منذ العام 2019.

 

كما كسب جون 20 مليار دولار لنفسه وللمستثمرين عندما انهارت سندات الرهن العقاري الأميركية وأشعلت الأزمة المالية، بعد نجاحه في واحدة من أعظم الصفقات في التاريخ. 

 

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استثمارات عقارية

وتمتلك عائلة بولسون مجموعة واسعة من الاستثمارات العقارية، كما قام جون باستثمارات في بورتوريكو، حيث اشترى حصصا أغلبية في مجموعة منتجعات وفندق. 

 

 

لقاء جون وجيني

وكانت جيني قد التقت بجون قبل سنوات من شهرته في تجارة الرهن العقاري، حيث قام بتعيينها كمساعدة له، علما أنها مهاجرة من رومانيا وحصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة نيويورك بوست، التي نشرت تقريراً عن الطلاق في وقت سابق، إنه لا يوجد اتفاق قبل الزواج.

بدوره، صرح محامي جون بولسون، ويليام زابل في بيان يوم الثلاثاء: "جون يحترم جيني بشدة وسيواصل دعم كل ما هو أفضل لصحة وسعادة الأسرة".

التقت جيني بولسون، 50 عاماً، بـ جون قبل سنوات من شهرته في تجارة الرهن العقاري.

قام بتعيينها في البداية كمساعد بعد أن قدمت له الغداء وموظفيه من كافتيريا Bear Stearns. كانت مهاجرة حديثة من رومانيا وحصلت على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة مع اقترابه من منتصف الأربعينيات من عمره، قرر بولسون أنه بحاجة إلى الزواج وأن جيني تتمتع بالشخصية المبهجة التي كان يبحث عنها.

 

 

اكبر عمليات الانفصال كلفة

وقد يكون طلاقهما واحدا من أكبر عمليات الانفصال كلفة في التاريخ من حيث الأصول المعرضة للخطر، إلا أنه سيتضاءل أمام انفصالين أخيرين، حيث انتهى الأمر بمليندا فرينش غيتس مع مليارات الدولارات من الأسهم في مجموعة متنوعة من الشركات بعد طلاقها من مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، في حين أن ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لرئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، باتت ثروتها 56.4 مليار دولار.

 

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