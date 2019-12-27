مليشيات الحوثي تتوعد التحالف العربي بعد مجزرة الرقو

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، المملكة العربية السعودية زتهمااياها بارتكاب ما وصفه بـ الجرائم ضد المدنيين اليمنيين

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران إن العميد يحيى سريع، أكد "أن جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني، لن تمر مرور الكرام".

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القوة الصاروخية تطلق ظهر اليوم صاروخ بالستي نوع بدر 1_p على معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران وكانت الاصابة دقيقه بفضل الله حيث سقط العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بينهم ضباط. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 27, 2019

وصرح بأن "العقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو السعودي"، مشيرا إلى أن "دماء الشعب اليمني ليست رخيصة أو مستباحة".

وأفاد بأن "السعودية تواصل جرائمها وتوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد، وكان آخرها جريمة سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، والتي راح ضحيتها أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح"

ووعد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس (26 ديسمبر/ كانون الاول 2019) بالتحقيق في عملية عسكرية هذا الأسبوع قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة 17 مدنيا على الأقل في أحدث هجوم من بين ثلاثة هجمات على سوق خلال نحو شهر.

وقالت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التقارير الأولية أظهرت أن 17 شخصا، بينهم 12 أُثيوبيا، قُتلوا وأُصيب 12 شخصا في الضربة التي وقعت يوم الثلاثاء على سوق الرقو بمحافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون قرب الحدود السعودية.

وفي الهجومين الآخرين وحسب الأمم المتحدة، قُتل أو اُصيب 28 شخصا في هجوم وقع يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما قُتل أو جُرح 32 شخصا في هجوم وقع في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

صور من الجريمة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الابرياء بسوق الرقو م.منبه الحدودية.

والتي راح ضحيتها أكثر من ٢٠ شهيدا و١٨ جريحا. pic.twitter.com/4cDe3h56aD — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 25, 2019

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية (وقوع) خسائر عرضية وأضرار جانبية".

وفي العام الماضي قبل التحالف بأن ضربة جوية شنتها قواته وقُتل فيها العشرات بينهم أطفال، في حافلة، كانت خطأ وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.

وتسعى الأمم المتحدة للتوسط من أجل إنهاء الحرب المستعرة في اليمن والتي تسببت في مقتل عشرات الألوف ودفعت الملايين لشفا المجاعة.