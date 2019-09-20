مليشيات الحوثي تستنجد باتفاقية ستوكهولم بعد غارات التحالف

اتهمت جماعة الحوثيين الموالية لنظام ايران اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتهديد اتفاق ستوكهولم إثر التصعيد في الحديدة.

وأعلن التحالف العربي اليوم، تدمير 4 مواقع لمليشيات الحوثيين، خاصة بتجهيز الزوارق المفخخة المُسيرة، في إطار عملية عسكرية بشمال محافظة الحديدة اليمنية.

وحذر رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، اليوم الجمعة، من "انهيار اتفاق السويد عقب التصعيد الخطير من قبل العدوان السعودي الأمريكي بشن غارات مكثفة على الحديدة"، وقال في تغريدة له على "تويتر": "غارات مكثفة على الحديدة في تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد، وعليه فليتحمل التحالف تبعات هذا التصعيد".

وأشار إلى أن "موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن اصبح على المحك".