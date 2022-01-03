مليشيا الحوثي تقر باحتجاز سفينة اماراتية وتزعم مصادرة اسلحة وذخائر

اقرت مليشيا الحوثي باحتجاز سفينة الشحن "العسكرية" الإماراتية وزعمت انها كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

احتجاز سفينة روابي

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن تعليقا على اختطاف سفينة الشحن الإماراتية "روابي" قبالة ميناء الحديدة، إن "سفينة الشحن العسكرية الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".

وأضاف: "سنكشف التفاصيل الكاملة لضبط سفينة الشحن في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة".

التحالف العربي يعلق

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن أن "مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن "روابي" قبالة ميناء الحديدة"، لافتا إلى أن "السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات".

ورأى أن "عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن "روابي" المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب"، مضيفا أن سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

وأضاف أن عملية القرصنة تكشف خطر مليشيات الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب، مطالبا بإخلاء سبيل السفينة "روابي" فورا.

Warning 001/JAN/2022



Category: Attack



Time: 02 January 2022 2150UTC



Description: UKMTO has received reports of an attack on an MV in position 1513.0N 04212.0E (Approx. 23 NM West of Ras Isa Marine Terminal). Investigations

ongoing.#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/ONe36YiHEH — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) January 3, 2022

اختطاف روابي في ميناء رأس عيسى

وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى في اليمن.

وأشارت الهيئة إلى أنها "تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في الموقع "1513.0N 04212.0E" (حوالي 23 ميلا بحريا غرب ميناء رأس عيسى البحري"، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية".