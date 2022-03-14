مليشيا "القاطرجي" الموالية للأسد تعمم على منتسبيها بالتطوع للقتال في اوكرانيا

اصدرت مليشيا "القاطرجي" الموالية للحكومة السورية تعميما تسمح فيه لمنتسبيها بالتطوع للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وقال المرصد ان القوات الروسية بدأت منذ الأحد استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق للقتال في أوكرانيا، وذلك في مقر قيادتها في حي الفيلات بمدينة ديرالزور

واضاف إن قيادة مليشيا "القاطرجي" سمحت لمنتسبيها وعناصرها العاملين في الحقول النفطية بريف دير الزور، بتسجيل طلباتهم للقتال في أوكرانيا، وذلك في مقرات القيادة التابعة للميليشيا في محافظة دير الزور.

وأوضح المرصد أن ميليشيا "القاطرجي" مدرجة على لائحة العقوبات الدولية، ومتهمة بتزويد النظام بأسلحة متنوعة، كما أنها "عراب الصفقات بين تنظيم داعش والنظام، بالإضافة لصفقات النفط والقمح أمام أعين التحالف الدولي في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد أن الميليشيا سبق لها أن قاتلت إلى جانب قوات النظام بمناطق سورية عدة، فضلا عن قيامها بحراسة آبار النفط الخاضعة لسيطرة النظام بريف دير الزور.

ونقل المرصد عن مصادره القول إن أعضاء الفرق الحزبية في حزب البعث السوري الحاكم أرسلوا أخبارا للمقاتلين السابقين ممن كانوا في صفوف الفصائل وآخرين ممن أتموا الخدمة الإلزامية بجيش النظام، مفادها أن من يريد الذهاب للقتال في أوكرانيا عليه تسجيل اسمه في مقرات الفرق الحزبية.

وقال إن هناك إقبالا كبيرا من الشبان على تسجيل أسمائهم، هربا من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية ضمن مناطق النظام.

وأضاف المرصد أن مندوبين من شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام بدأوا بإشاعة أن الرواتب التي سيتقاضاها المقاتل في حال جرى الموافقة على خروجه للقتال في أوكرانيا ستكون نحو 1000 يورو.

وأضاف أن المناطق التي شهدت تسجيل أسماء في ريف دمشق هي "ببيلا – بيت سحم" بإشراف عسكريين سابقين وفي الغوطة الشرقية تجري في بلدات عين ترما وكفربطنا وزملكا بإشراف أعضاء ضمن الفرقة الحزبية "كتائب البعث" ومندوبين من "شعبة الاستخبارات العسكرية".