مليشيا حفتر تستعرض عضلاتها في بنغازي

يستعد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لإقامة عرض عسكري واستعراض عضلات وصف بـ الأضخم له في مدينة بنغازي، السبت، وذلك بحجة احتفالا بالذكرى السابعة لعملية الكرامة التي "طردت الإرهاب من الشرق الليبي"2011.

وبحسب تصريحات صحفية للمستشار الإعلامي السابق للقيادة العامة للجيش الليبي، محمود الفرجاني، فإن الرسالة الهامة التي يرسلها الجيش الوطني أثناء استعراض قوته خلال العرض العسكري الضخم في القاعدة العسكرية بمطار بنينا الدولي في بنغازي، هو أنه استعاد كامل عافيته وقوته وقدرته.

تخريج دفعة ضباط موالية لحفتر

ويتزامن العرض العسكري الضخم مع الإعلان عن تخريج الدفعة الـ 53 من ضباط الكلية العسكرية، خلال الحفل الذي يقام بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة يوم 15 مايو عام 2014، وتكللت بطرد الميليشيات من المدينة.

واختار الجيش الليبي مدينة بنغازي لاستضافة هذا الحفل نظرا لما عانته خلال 10 سنوات أوضاع أمنية وإنسانية واجتماعية لم تشهدها مدينة في ليبيا من قبل، وذلك بعد أن استوطنت جماعات إرهابية ومتطرفة أحياء المدينة وشوارعها منذ 2011.

وكافح الجيش بقيادة حفتر منذ انطلاق عملية الكرامة لطرد جماعة أنصار الشريعة وعناصر تنظيم داعش وجماعة الإخوان التي يعتبرها حفتر ارهابية

بنغازي بحاجة لاعادة اعمار

وعلى الرغم من أن المدينة مازالت في حاجة لعملية إعمار بشكل كبير عطلتها نقص السيولة والميزانية، إلا أن المجالس البلدية بالتعاون مع القوات المسلحة الليبية بدأت في الإعلان عن مشاريع والتخطيط لإعادة الإعمار.

ووجه حفتر دعوات لكبار المسئولين حضور الاستعراض الضخم، على رأسهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ويقول المحلل السياسي في بنغازي إبراهيم الفيتوري، إن المدينة الآن "من أكثر المدن الليبية استقرارا منذ الإعلان عن تحريرها من المليشيات الإرهابية، وإن طريق التطوير الذي تتبعه القيادة في المدينة الآن لم يكن يحدث إلا بفرض الأمن".

وعن مرحلة إعادة الإعمار بعد إعادة الأمن، يقول الفيتوري لـ"سكاي نيوز عربية" إن "المشاريع التي ستنفذ في المدينة الآن وإعادة الإعمار سيعوض المتضررين من الإرهاب الذي احتل المدينة عدة سنوات وهدم مئات المنازل، والآن تتوافر السلع والسيولة، والنشاطات الاجتماعية تعود لطبيعتها، والأهم هو شعور المواطن بأنه آمن".

واحتفلت ليبيا لأول مرة بذكرى النصر في معركة الكرامة سنة 2017 في مدينة بنغازي أيضا، وتزامن معها الاحتفال بتخريج الدفعة الـ 50 لطلبة الكلية العسكرية