مليون طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي في 2022

ما يقرب من مليون طلب لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، الرقم الذي أعلنت عنه وكالة الهجرة الأوروبية، والذي أشارت فيه إلى تصاعد طلبات اللجوء الإنساني وطلب الحماية الدولية في أكبر موجة طلب للجوء تم التقدم بها منذ العام 2016.

عوامل دفع قوية بحسب وكالة الهجرة الأوروبية تسببت في زيادة موجة اللجوء إلى أوروبا كان من أبرزها، ارتفاع النزاعات والحروب وانعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول في العالم، وما رافقه من إزالة القيود المتعلقة بالحركة والتنقل بجائحة كورونا.

بينهم طلبات من مواطنين في 5 دول عربية



توزعت طلبات اللجوء إلى أوروبا بين مجموعة من الطلبات تصدرها اللاجئون السوريون بتعداد 132 ألف طلب، تلاها الطلبات القادمة من مواطنين من أفغانستان بنحو 129 ألـف، ثم الطلبات من مواطنين أتراك بنحو 55 ألف، وثم فنزويلا و كولومبيا، بينما وصل وصلت طلبات قياسية من قبل مواطنين من الهند بنحو 26 ألف طلب لجوء، والمغرب بنحو 26 ألف طلب، وتونس 21 ألف طلب لجوء، ومصر بنحو 15 ألف طلب.

وتستثني وكالة الهجرة الأوروبية في تعداد طلبات اللجوء 4 ملايين شخص فروا من اوكرانيا واستفادوا من الحماية المؤقتة مع تصاعد العمليات العسكرية، بالإضافة إلى مليون طلب وصل من مواطنين في عدة دول ليصل العدد إلى 5 ملايين.

وحول منح صفة اللجوء تقول وكالة الهجرة الأوروبية إنها منحت 147 ألف شخص صفة لاجئ، وحصل 106 آلاف شخص على الحماية الفرعية، وكانت معدلات الاعتراف بصفة اللجوء مرتفعة بشكل خاص بالنسبة للسوريين و البيلاروسيين والاوكرانيين و الإريتريين واليمنيين والماليين. في المقابل، كانت معدلات الاعتراف منخفضة بشكل خاص لمواطني الهند ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وفيتنام وتونس والبوسنة والهرسك وصربيا ونيبال وغيرها.