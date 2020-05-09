مليون و400 ألف متعافي من كورونا في العالم

من فيروس كورونا في العالم مليونا و400 ألف.

وبحسب معطيات موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس، فقد بلغ السبت، عدد المتعافين مليونا و400 ألف و9 أشخاص.

وحلت الولايات المتحدة في مقدمة الدول بتسجيلها 223 ألفا و749 حالة شفاء.

وتعافى من المرض في إسبانيا 173 ألفا و157، وألمانيا 143 ألفا و300، وإيطاليا 99 ألفا و23، وإيران 83 ألفا و837، والصين 78 ألفا و46.

في حين وصل عدد المتعافين في تركيا إلى 86 ألفا و396.

وظهر الفيروس أول مرة في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وانتشر في أكثر من 200 دولة.

فيما وصلت الإصابات بالعالم إلى 4 ملايين و33 ألفا و320، توفي منها 276 ألفا و686، بحسب الموقع نفسه.