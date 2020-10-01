ممرضون تونسيون يتظاهرون احتجاجا على تردي أوضاع المستشفيات

وفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس 18.413، بينها 265 وفاة.

تظاهر عشرات الممرضين التونسيين الخميس، على تردي الأوضاع بالمؤسسات الصحية جراء تفشي فيروس كورونا، وغياب التدابير الوقائية داخلها.

وذكر مراسل الأناضول، أن عشرات الممرضين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة تونس، بدعوة من نقابة الممرضين التونسيين (مستقلة).

وردد المتظاهرون، شعارات من قبيل "الحق في الصحة.. الحق في العيش" و"مهنة التمريض مهنة شاقة" و"نعم لتطبيق شامل للبروتوكول الصحي" و"توفير التحاليل والحجر الصحي اللائق لأعوان وإطارات الصحة".

وقال عضو النقابة، بلال القاسمي، للأناضول، إن "الوضع خطر بالمؤسسات الصحية، عملنا هو رسالة إنسانية".

وأفاد بأن على الدولة التعامل بشكل جدي مع انتشار الفيروس خاصة في صفوف الكوادر الطبية، عبر توفير عدد أكبر من التحاليل المخبرية للممرضين، وأماكن حجر صحي لائقة.

وأضاف، أن ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية "متردية"، والحكومة "لم تتفاعل إيجابيا مع مطالبنا".

وذكر أنه من بين تلك المطالب، سن قانون يصنف مهنة التمريض مهنة شاقة، وتوفير الحماية وظروف عمل مناسبة لمجابهة الوباء.

من جهتها، قالت الممرضة هاجر، إن وقفة اليوم توازيها وقفات احتجاجية مماثلة بمختلف المؤسسات الصحية بمناطق أخرى.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس 18.413، بينها 265 وفاة.

