حاكم فلوريدا يشهر سلاح حنكة وجمال زوجته الفاتنة في مواجهة ترامب

ييدو ان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، قد بدا يلعب ورقة اخرى وسلاح فتاك في مواجهة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب المنافس الابرز له في السباق الى ترشيح الحزب الجمهوري الى البيت الابيض

يستغل رون ديسانتيس حضور واناقة وجمال زوجته الاعلامية البارزة كايسي ديسانتيس والتي تتمتع ايضا بسحرها وبصماتها الواضحة والتي وضعتها خلف كواليس صعود الجمهوريين إلى السلطة، ولفترات طويلة

من كايسي ديسانتيس؟

من مواليد في 26 يونيو/حزيران 1980 بولاية أوهايو، وهي ابنة أخصائي بصريات وأم متخصصة في أمراض النطق.

التحقت بكلية تشارلستون في ساوث كارولينا

نافست ضمن فريق الفروسية، وحصلت على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد

التقت كايسي ديسانتيس بـ رون ديسانتيس في ملعب للجولف في Naval Station Mayport وعاشا قصة غرامية

تزوجت كايسي ديسانتيس بـ ديسانتيس في ديزني وورلد في عام 2009

أم لثلاثة أطفال

عملت كايسي مقدمة لبرامج تلفزيونية على قناة غولف بما في ذلك "On The Tee" و "PGA Tour Today" قبل أن تنضم إلى وظيفة صحفية في WJXT في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

عملت كمراسلة للجرائم ومقدمة برامج صباحية ومذيعة قبل الانتقال إلى التقارير الخاصة، بما في ذلك "سي إن إن".

قدمت لاحقاً برنامج المائدة المستديرة للنقاش "The Chat" على محطة WTLV في جاكسونفيل في عام 2014.

في عام 2019، أصبحت أصغر امرأة تشغل منصب السيدة الأولى لفلوريدا في عام 2019 عن عمر يناهز 38 عاماً.

اعلن عن اصابتها بسرطان الثدي في أكتوبر/تشرين الأول 2021

بعد ستة أشهر، أعلنت أن العلاج كان ناجحاً وأنها أصبحت الآن خالية من السرطان

يصفها مقربون بانها من اذكى وابرع المستشارين لزوجها وهي سلاحه السري إذ تنصحه في كل شيء بدءاً من الظهور في وسائل الإعلام وحتى السياسة وفق عدة تقارير