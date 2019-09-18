منافس نتنياهو في الانتخابات يقول إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة

قال بيني غانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. جاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز.

وقال الجنرال السابق غانتس مخاطبا حزبه في تل أبيب “سننتظر لحين إعلان النتائج الفعلية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا”.

وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية. (رويترز)