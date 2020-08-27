مناورات تركية بالذخيرة الحية في المتوسط

أعلنت البحرية التركية الخميس عزمها إجراء تدريبات تتضمن إطلاق النار في شرق البحر المتوسط في أول يومين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوتر مع اليونان.

ويشتبك البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي في نزاع مرير للسيطرة على مناطق في شرق البحر المتوسط وقد تصاعد هذا النزاع بعد أن أرسلت أنقرة سفينة للمسح السيزمي إلى منطقة محل نزاع هذا الشهر في خطوة اعتبرتها أثينا مخالفة للقوانين.

ويختلف البلدان على أحقيتهما في الموارد النفطية المحتملة بناء على تعارض وجهات نظرهما حول مدى الرصيف القاري للبلدين في منطقة تنتشر في أغلبها جزر يونانية.

وأصدرت البحرية التركية الإخطار الأخير الخميس فقالت إنها ستجري تدريبات تتضمن إطلاق النار في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل الإسكندرونة الواقعة إلى الشمال الشرقي من قبرص.

ومع اتساع نطاق النزاع، قالت فرنسا الأربعاء إنها ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن إرسال طائرات عسكرية فرنسية إلى الشطر اليوناني من قبرص يخالف المعاهدات الخاصة بالسيطرة على الجزيرة وإدارتها بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1960.

وقال أقصوي إن الموقف الفرنسي يشجع اليونان وقبرص بشكل خطير على تصعيد التوتر في المنطقة.

وانقسمت قبرص في 1974 في أعقاب غزو تركي كان السبب فيه انقلابا تم بإيعاز من اليونان. ويعيش القبارصة اليونانيون في الشطر الجنوبي في الغالب والقبارصة الأتراك في الشمال.