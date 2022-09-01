مناورات صينية تحاكي هجمات على سفن أمريكية

تواصل الصين، تعزيز استعداداتها القتالية، واجراء مناورات عسكرية، تحاكي هجمات على سفن تابعة للبحرية الأمريكية، لمنع تقديم أي مساعدة لجزيرة تايوان في حال نشوب حرب، بحسب تقرير قدمته وزارة الدفاع التايوانية لمجلس النواب اليوم الخميس.

وخلقت زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى "تايوان" حالة من الغضب الكبير في الصين، وأجواء متوترة ومشحونة، حيث تم تسجيل عدد قياسي من التوغلات الجوية الصينية في منطقة تايوان للدفاع الجوي في آب/أغسطس المنصرم، مع اختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية صينية لمنطقة تايوان للدفاع الجوي.

وبحسب قاعدة بيانات جمعتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام وزارة الدفاع الصينية، فإن 446 طائرة صينية معظمها مقاتلات، دخلت منطقة تحديد الهوية لأغراض الدفاع الجوي التابعة لتايوان في أغسطس، أي أكثر من عدد الخروقات المسجّلة طوال العام 2020 والبالغ 380.

كذلك في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، نفّذت بكين 1068 توغلًا في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التابعة لتايوان، متجاوزةً مجموع التوغلات المسجّلة في العام 2021 (969).

مسيرات صينية

وتبادلت تايبيه وبكين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

وتم تداول الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها هذه الطائرات من دون طيار للأرخبيل الواقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية والتايوانية.

يُظهر أحد مقاطع الفيديو جنوداً تايوانيين يرشقون إحداها بالحجارة في محاولة لإبعادها.

ورداً على سؤال حول مقاطع الفيديو الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنها ليست «قضية تستحق كل هذا الجدل» لأن المسيرات «تحلق فوق الأراضي الصينية».

أثار هذا الرد غضب تايبيه التي شبهت مضايقات الطائرات من دون طيار بسلوك «اللصوص».

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن «الذين يأتون من دون دعوة يطلق عليهم اسم لصوص سواء خلعوا الباب أو تجسسوا من الجو. إن شعب تايوان لا يرحب بمثل هؤلاء اللصوص».

وأضافت «لطالما جعلت الحكومة التوسعية الاستبدادية للحزب الشيوعي الصيني من مضايقة البلدان الأخرى روتيناً يومياً، وبالتالي فإنها تستحق عن جدارة لقب: مثير الشغب الإقليمي».

تهديد دائم

تعيش تايوان تحت تهديد دائم من أن تغزوها الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها لا بد من احتلالها يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

وصلت التوترات في مضيق تايوان إلى أعلى مستوى منذ سنوات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مطلع الشهر الحالي للجزيرة.

ورداً على ذلك قامت الصين لمدة أسبوع بمناورات عسكرية برية وبحرية غير مسبوقة منذ منتصف التسعينات، بما في ذلك تحليق مسيرات فوق جزر كينمن.

لم تعرف بعد الجهة التي تقوم بتوجيه هذه الطائرات من الصين القارية.

حتى الآن، كانت وزارة الدفاع التايوانية تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات لكنها حذرت من أنها ستتخذ «الإجراءات المضادة الضرورية» بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.