منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في سوريا

البوابه - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى من خلاله صرف منحة مالية مرة واحدة لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة.

ويقدر المبلغ الذي أمر الأسد بصرفه 150 ألف ليرة سورية ما يعادل 60 دولار أمريكي.

وتشمل المنحة المعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، كل العاملين داخل سوريا من المدنيين والعسكريين في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين وكذلك المجندين في الجيش والقوات المسلحة السورية.

كما تشمل منحة الأسد أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين حيث يستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل واضافة إلى الذين لا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى.