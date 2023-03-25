منخفض جوي يربك الاردن ويتسبب بفيضانات ويعطل مدارس

اربك منخفض جوي حجم توقعات المتنبئين الجويين في الاردن واعلنت مدارس في مناطق الازرق الجنوبية تعطيل المدارس خوفا من اثار الامطار الغزيرة

وعلى الرغم من الاعلان عن المنخفض الجوي الذي سيستمر ليومين، الا ان كمية الامطار وغزارتها في بعض المناطق فاقت التوقعات

وقد قرر محافظ الزرقاء تعطيل المدارس الحكومية والخاصة والمدارس المتواجدة في مخيم الأزرق ليوم الأحد في قضاء الأزرق بعد ان داهمت السيول المنطقة ومنها المقار الرسمية الحكومية

أخلت مديرية دفاع مدني الزرقاء 50 منزلا جراء ارتفاع منسوب المياه.

وقالت مديرية الدفاع المدني انها اخلت 50 منزلا من قاطنيها الى ثلاث مدارس حكومية وجمعية خيرية بعد ارتفاع منسوب المياة بمنطقة التطوير الحضري داخل قضاء الأزرق تحسبا لأي طارئ.

وفي الطفيلة الجنوبية قال نشطاء ان 20 دقيقة من الامطار الرعدية كانت كافية لتغرق الشوارع الرئيسية وتداهم بعض البيوت

ودعت مديرية الأمن العام الى الحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة ونصحت بالابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية، والانتقال إلى أماكن المرتفعة كما نصحت بالابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها ودعت إلى الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التي يتوقع أن تشهد غبارا فيها وخاصة على الطرق الصحراوية.