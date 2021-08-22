مندي الكنغر.. فيديو يثير الجدل في السعودية

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا، انتشارا واسعا لمقطع فيديو يُظهر مجموعة أشخاص يقومون بطهي وجبة "المندي" باستخدام لحم الكنغر بعد ذبحه.

أثار فيديو طهي كنغر جدلا كبيرا في المملكة العربية السعوديه، فيما بدا أن ذلك الفيديو تم تصويره خلال رحلة برية لمجموعة من الأصدقاء.

وعلى اثر ذلك قامت السلطات السعودية بإستدعاء مواطنا أقدم على ذبح أحد حيوانات الكنغر وطهاه في وجبة "مندي"، بعد أن نشر فيديو يوثق فعلته.

ووفقا لما أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، في حديث مع قناة "الإخبارية" المحلية، فقد تم استدعاء المخالف بالتعاون مع الجهات المختصة والتعبير عن رفض فعلته بشكل قاطع.

وأكد الفالح أن المقطع "تم رصده من قبل الوحدة المعنية برصد مخالفات جرائم الحياة الفطرية الإلكترونية".

وأضاف أن "اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية واللوائح المنبثقة (..) تنص على عدة مخالفات لا بد من الحذر من الوقوع فيها، وواحدة منها هي النشر".

وأكد أن تراخيص استيراد أنواع محددة من الكائنات لا يشمل أن يتم ذبحها، وأكد أن ترخيص الكنغر يأتي بغرض "التربية والإكثار وليس لغرض الذبح".

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السبت، بيانا جاء فيه أن "ما تم خلال هذا المقطع يعتبر مخالفا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية".