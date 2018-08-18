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منظمات بريطانية ترفض تبني "العمال" لتعريف جديد لعداء السامية

منظمات بريطانية ترفض تبني "العمال" لتعريف جديد لعداء السامية
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