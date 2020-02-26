منظمات وعواصم تتهم ايران بالتستر على معلومات بشأن تفشي كورونا

تهمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، إيران بالتستر على معلومات حول تفشي فيروس #كورونا المستجد الذي أودى رسميا بـ 19 شخصاً في هذا البلد منددة أيضاً بقمع الصحافيين المستقلين.

وذكرت المنظمة "تؤكد السلطات أنها تسيطر على الوضع لكنها ترفض كشف العدد الدقيق للمصابين والمتوفين وتمنع الصحافيين من القيام بعملهم".

وكتبت "في 23 شباط الجاري استدعي الصحافي المستقل محمد مساعد وخضع للاستجواب أمام عنصار جهاز استخبارات حرس الثورة بعد نشر رسائل حول الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الإفراج عنه لكن تم اغلاق حسابيه عبر "تويتر" و"تلغرام" وكذلك حجز هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وأعلنت إيران، اليوم، عن أربع وفيات جديدة ما يرفع إلى 19 عدد المتوفين و139 إصابة.

وبؤرة الفيروس في إيران مدينة #قم على بعد 150 كلم جنوب غرب #طهران.

وتستند المنظمة إلى تصريحات النائب عن قم أحمد أمير العبادي فارهاني الذي أكد الإثنين الماضي أنّ الوباء أدى إلى وفاة 50 شخصاً في مدينته متهماً وزارة الصحة بالتأخر في الإعلان عن تفشي الفيروس.

وقال المسؤول عن المكتب المحلي للمنظمة رضا معيني: "منذ عام تحجب الجمهورية الإسلامية المعلومات عن الأزمات والكوارث - فيضانات واحتجاجات شعبية وإسقاط طائرة بوينغ أوكرانية"، مضيفاً أنّ: "حجب المعلومات قد يقتل".

واشنطن تحمل سلطات ايران المسؤولية

ألقت الخارجية الأمريكية على حكومة إيران اللوم في تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد بوتائر مرتفعة.

واتهم متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في حديث إلى مجلة "نيوزويك" أمس الثلاثاء، الحكومة الإيرانية بـ"الكذب على مواطنيها، حتى في الوقت الذي يهدد سلامتهم ورفاههم خطر كبير"، مشيرا إلى وجود "تقارير متعددة مفادها أن مسؤولي النظام مضوا في إخفاء معلومات دقيقة عن تفشي الفيروس".

وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان وصول المواطنين الإيرانيين إلى الأغذية والأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المواد الإنسانية، مع مواصلة الضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته الفاسدة وأنشطته الخبيثة في مختلف أنحاء المنطقة".

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وفيات في ايران

أعلنت إيران الأربعاء تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة أحصيت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والمصابين بالعدوى إلى 139.

وبين المصابين بالعدوى، نائب وزير الصحة ايراج حريرجي والنائب البرلماني محمود صادقي ورئيس مجلس إحدى محافظات طهران مرتضى الرحمن زادة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الإيرانيين إلى تجنب السفر لدى إعلانه عن الحصيلة الجديدة على التلفزيون الرسمي.

وأعلنت السلطات أن الفيروس تفشى في أكثر من عشر محافظات، فيما فرضت معظم الدول المجاورة قيودا على حركة التنقل وحجرا صحيا على القادمين منها.

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استياء الإيرانيين، بعد أن أظهر عملية نقل مصاب بفيروس "كورونا" في مدينة أردبيل شمال البلاد دون أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

ويظهر المقطع أحد مرافقي الشخص المصاب بالفيروس وهو يصعد سيارة الإسعاف بالقرب من المريض، من دون أن يرتدي قناعا أو قفازات تحد من انتشار عدوى الفيروس عبر اللمس أو الانتقال عبر الهواء.

روحاني يرد على بومبيو

في السياق نفسه، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأربعاء بمحاولة إشاعة "الهلع" في بلاده. وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة "لا ينبغي أن نسمح لأمريكا بإضافة فيروس جديد إلى كورونا يدعى (...) الخوف الشديد"، وذلك غداة اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بكتم معلومات بشأن تفشي الفيروس.

وتابع روحاني "الأمريكيون يواجهون بنفسهم صعوبات جراء فيروس كورونا المستجد. توفي 16 ألف شخص بسبب الرشح (في الولايات المتحدة) لكنهم (الأمريكيين) لا يتحدثون عن (الوفيات) لديهم".

كما شدد روحاني على التقدم الذي حققته إيران في مواجهة الوباء، متحدثا عن "تراجع في عدد الزيارات (إلى المستشفيات) وتقدم في العلاج". ووعد أيضا بالشفافية في أعداد القتلى والمصابين. ودعا إلى الهدوء مؤكدا أن الوباء ليس أسوأ من أوبئة غيره تفشت سابقا في إيران.

