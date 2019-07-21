منظمة التحرير تطالب بتدخل دولي لمنع "اسرائيل" من هدم بنايات في القدس

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، بتدخل دولي لمنع إسرائيل من هدم بنايات سكنية في شرق القدس.

وحذرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، في بيان صحفي، من هدم السلطات الإسرائيلية 10 بنايات سكنية مكونة من أكثر من 70 شقة في حي وادي الحمص بجنوب شرق القدس.

ودعت الدائرة إلى “إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية في عملية الهدم التي تهدد بها إسرائيل؛ كونها تعد جزءًا من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية”. وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية فرضت حصارًا مشددًا على المنطقة المذكورة بعد انتهاء مهلة منحتها لأهلها الخميس الماضي من أجل تنفيذ قرارات هدم منازلهم.

ويعتبر حي واد الحمص امتدادًا لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، ومنعت إسرائيل السكان الفلسطينيين بالحي من البناء على نصف المساحة تقريبًا بحجة قرب الأراضي من الجدار الفاصل بين الحي وقرى عدة تتبع محافظة بيت لحم