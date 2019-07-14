منظمة التحرير: نواصل التحرك ضد المحاولات الأمريكية لتفكيك "الأونروا"

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أنها ستواصل تحركاتها لمواجهة الخطة الأمريكية الهادفة إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ووصل إلى القاهرة اليوم الأحد، وفد فلسطيني رفيع المستوى قادما من رام الله، للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ102 لمؤتمر المشرفين التى تبدأ اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية.

ويرأس الوفد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين.

وقال أبو هولي أن المنظمة الفلسطينية تسعى أيضا لحشد الدعم السياسي والمالي لتجديد ولاية تفويض عمل الوكالة الذي سينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين كمؤسسة أممية شاهدة على مأساتهم والعنوان السياسي لقضيتهم في الأمم المتحدة.

وأضاف أبو هولي إن أن أعمال الدورة (102) تأتى فى ظل ظروف وتطورات خطيرة ترافق قضية اللاجئين على ضوء التصريحات الخطيرة التى تخرج من الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي حول تصفية قضية اللاجئين وعن المسعى الأمريكي الذي كشف عنه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات لتوطين اللاجئين وتصفية الأونروا ونقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول المضيفة.

وأشار إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذى سيعقد في وقت لاحق .