منظمة التعاون الإسلامي: دعم لفلسطين وتنديد بممارسات الاحتلال

دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية.

المالكي: منفتحون للعمل مع المجتمع الدولي



وأكد المالكي، في كلمته اليوم الأحد، أمام الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات.

وقال المالكي: “إننا منفتحون في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي من أجل دعم صمود أبناء شعبنا، وافشال مؤامرة تقويض حقوقه، وتفعيل القرارات الأممية، وقرارات منظمة التعاون، والتحرك المشترك ومن خلال سفراء المنظمة”.

وطالب بضرورة التحرك السريع من الشقيقة المملكة المغربية لتفعيل لجنة القدس ودعوتها الفورية للانعقاد، لنصرة القدس وحمايتها من هذه الهجمة المسعورة، وهو سبب وجود منظمة التعاون ولجنة القدس.

السعودية: اسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد، إن إسرائيل تقوم “بانتهاكات صارخة” بحق الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية.

كما أدان وزير الخارجية السعودي طرد الفلسطينيين قسريا من منازلهم في القدس الشرقية. جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية نقلها التلفزيون في مستهل اجتماع طارئ عبر الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامي مع دخول الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة يومها السابع.

وبدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، عُقد اليوم الأحد ، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

ورأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

الأردن: ممارسات إسرائيل لا شرعية ولا أخلاقية ولا إنسانية

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الطارئ رسالة بأن العالم الإسلامي يقف متحدا ضد الاعتداءات وممارسات إسرائيل اللاشرعية واللاأخلاقية واللاإنسانية.

وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأحد، لبحث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على قطاع غزة، أضاف أن "إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع وتهدد كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وتابع الصفدي قائلا إن "وقف التصعيد يتطلب وقف كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي فجرته، والوقف الفوري للعدوان على غزة".

وأكد أن محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها خرق فاضح للقانون الدولي ودفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع.

وصرح الصفدي بأن "تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم جريمة حرب لا يجوز أن يسمح المجتمع الدولي بارتكابها".

وشدد الدبلوماسي الأردني على أن "حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ستبقى المهمة الأسمى التي يكرس الوصي عليها الملك عبدالله الثاني كل إمكانات الأردن لها".

وأكد أيضا على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس ومقدساتها خط أحمر.

وأوضح الصفدي أنه "لا سلام شاملا، ولا أمن ولا استقرار من دون تحرر القدس المحتلة، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967"، مشيرا إلى أن المملكة ستظل تقف بكل إمكاناتها إلى جانب الفلسطينيين لرفع الظلم عنهم وتلبية جميع حقوقهم المشروعة في الحياة الحرة الكريمة وفي الدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني.