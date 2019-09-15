منظمة التعاون الإسلامي ستتصدى "بقوة" لاعلان اسرائيل ضم اجزاء من الضفة

عقب اجتماعها الطارئ الذي عقدته في السعودية الاحد، لبحث تبعات اعلان نتنياهو عزمه ضم اجزاء من الضفة الغربية، قالت المنظمة انها قررت "التصدي بقوة لهذا الاعلان العدواني الخطير".

حملت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد الحكومة الإسرائيلية تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان لها بعد اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة بناء على طلب من المملكة العربية السعودية لبحث إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنها قررت "التصدي بقوة لهذا الاعلان العدواني الخطير".

وأضافت أنها ستعمل على "اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".

وحملت المنظمة "حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة وعلى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الثلاثاء.

