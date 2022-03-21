منظمة التعاون الإسلامي: نقف إلى جانب السعودية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل اجراءاتها لحماية أراضيها، مدينة هجمات الحوثيين على المملكة ومنشآتها الاقتصادية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: "ندين استمرار الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي على أراض المملكة ومنشآتها الاقتصادية، والتي استهدفت مساء يوم أمس، محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بمحافظة جدة".

ونددت المنظمة بـ"هذه الأعمال الإجرامية المتكررة"، مؤكدة وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.