منظمة الصحة ترجح انحسار كورونا تدريجيا لكنها تحذر من سيناريو خطير

نشرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، نسخة معدّلة من خطتها الاستراتيجية لمكافحة وباء كورونا، تنبأت خلالها بثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الوباء، قائلة ان اكثرها ترجيحا هو ان خطورة الفيروس ستتراجع تدريجيا مع الوقت.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ”بناء على ما نعرفه الآن، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن فيروس كوفيد-19 يستمر في التطور، لكن شدة المرض الذي يسببه تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة الناجمة عن التطعيم والعدوى“.

غير أنه حذر من أن الارتفاع الدوري في حالات الإصابة والوفيات قد يحدث مع تضاؤل المناعة، الأمر الذي قد يتطلب تعزيزا دوريا للفئات السكانية الضعيفة.

وفي حديثه عن السيناريوهين المحتملين الآخرين، قال تيدروس إما أن سلالات أقل خطورة ستظهر ولن تكون هناك حاجة إلى معززات أو تركيبات لقاحات جديدة، أو سيظهر متحور أكثر ضراوة وستتضاءل سريعا الحماية الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة.

وتحدد خطة (الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة) المحدثة التعديلات الاستراتيجية التي تحتاجها كل دولة لتقليل تأثير كوفيد، وإنهاء حالة الطوارئ العالمية.

وقال تيدروس إن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، ومن المرجح أن تكون الأخيرة.

وصدر التقرير الأول في فبراير/ شباط 2020، مع بداية الجائحة.

وأشارت ماريا فان كيركوف التي تترأس مكافحة كوفيد في منظمة الصحة، إلى أن حتى في نسخته الحالية، "لا يزال لدى الفيروس الكثير من الطاقة".

وقد أُصيب الأسبوع الماضي أكثر من 10 ملايين شخص وتوفي 45 ألفًا، بحسب الأرقام المُرسلة إلى منظمة الصحة العالمية. إلا أن الأعداد حتمًا أعلى بكثير من تلك المعلنة.

فالعديد من الدول التي رفعت معظم القيود الصحية التي كانت مفروضة لمكافحة تفشي الوباء، خفّضت في الوقت نفسه كثيرًا عدد الفحوص، ما يجعل متابعة انتشار الوباء صعبة جدًا.