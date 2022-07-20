جدري القرود .. 14 ألف إصابة عالميا معظمها بين المثليين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل حوالي 14 ألف إصابة بفيروس جدري القرود في أكثر من 70 دولة حول العالم معظمها بين المثليين جنسيا ، وخصوصا الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال أمثالهم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس انه تم الإبلاغ "عن حوالي 14 ألف حالة مؤكدة هذا العام من أكثر من 70 دولة وإقليم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن خمس وفيات، كلها في إفريقيا".

وأضاف أنه لا يزال يتم اكتشاف معظم الإصابات في أوروبا، ومعظمها بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال أمثالهم، مؤكدا بذلك العلاقة الوثيقة بين جدري القرود والمثليين .

وسبق أن أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مرارا عن قلقه إزاء تفشي المرض خارج البلدان المتوطن فيها، وحض الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القرود التابعة لها ستعقد الخميس اجتماعا لتحديد التدابير التي يتعين اتّخاذها في مواجهة التفشي الراهن للمرض.

وستحدد اللجنة في الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل مدى خطورة تزايد الإصابات بجدري القرود وما إذا كانت ستصنفه "حالة طوارئ صحية دولية"، وهو أعلى مستوى تنبيه للمنظمة.

والاجتماع سيكون الثاني للجنة بعدما استبعدت في اجتماعها الأول في 23 يونيو رفع مستوى التنبيه.

ما هو جدري القرود

جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

على الرغم من أن تفشي جدري القرود غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن الحالة الأولى للإصابة بجدري القرود خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، في السابع من مايو الجاري، فيما توالت زيادة أعداد المصابين لتصل إلى مئات الحالات.

وأضافت المنظمة، أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"، كما أكدت أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح بشأن كيفية التعامل مع المرض.

وقال ريتشارد بيبودي المسؤول البارز بالمنظمة إنها لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأضاف بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.

أعراض جدري القرود

تتضمن أعراض جدري القرود ، الحمى، والصداع، والانتفاخ، وآلام الظهر، وآلام العضلات، والخمول. وتختلف الأعراض من شخص لآخر ، اعتمادًا على حالة الجهاز المناعي للشخص.

وفيما يتعلق بهيئة شكل جدري القرود فإنه بمجرد ارتفاع درجة الحرارة يظهر طفح جلدي بداية من الوجه ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكنه يكون في أغلب الأحيان في راحة اليدين وباطن القدمين.

وتختفي العدوى دون تدخل طبي بعد أن تستمر الأعراض ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويعد جدرى القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

أما كيف ينتقل جدري القرود عموما، فإنه ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

أما هل جدري القرود قاتل ، فهذا سؤال يراود الكثيرين الى جانب سؤال اخر حول علاج جدري القرود في حال الاصابة به.

بشكل عام ، لا يعتبر جدري القرود مرضًا خطيرًا ؛ ولكن يجب على الشخص اتباع تعليمات الطبيب واتباع التعليمات الخاصة بالراحة والحصول على قسط كافٍ من النوم ؛ مثل تناول الأدوية واتباع تعليمات الطبيب من حيث القواعد الغذائية الجيدة.

ولكن في بعض الحالات النادرة ، يمكن أن يؤدي مرض جدري القرود إلى مجموعة من المضاعفات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

