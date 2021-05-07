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منظمة الصحة تُقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

منشور 07 أيّار / مايو 2021 - 03:43
ارشيف

اللقاح هو أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد كورونا، الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة.

واللقاح هو أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها، وأصبح اللقاح الأول لكورونا الذي طورته دولة غير غربية للفوز بدعم منظمة الصحة العالمية.

كما أنها المرة الأولى التي تمنح فيها الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معد.

كلمات دالة:منظمة الصحة العالميةالصينسينوفارمكوروناكوفيد-19

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