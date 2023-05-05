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منظمة الصحة: كورونا لم يعد حالة طوارئ عالمية.. لكنه لم ينته

تاريخ النشر: 05 أيّار / مايو 2023 - 02:57
منظمة الصحة: كورونا لم يعد حالة طوارئ عالمية.. لكنه لم ينته

بعد الان، لم يعد يشكل مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورنا حالة طوارئ صحية عالمية، بحسب منظمة الصحة العالمية الجمعة، والتي حذرت في الوقت نفسه من ان ذلك لا يعني ان المرض انتهى.

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وازهق الوباء ارواح ملايين الاشخاص خلال ثلاث سنوات، كما تسبب بفوضى اقصادية عمّقت انعدام المساواة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية للصحافيين ان جائحة مرض كوفيد-19 قتلت اكثر من 20 مليون شخص، وذلك في حصيلة تبلغ ثلاثة اضعاف التقديرات الرسمية.

وجاء الإعلان الجديد بشأن الجائحة  بعدما اتفاق لجنة الطوارئ المستقلة التابعة للمنظمة بشأن كوفيد على أنّ الأزمة لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب، وذلك خلال اجتماعها الـ15 الخميس.

ورغم هذا القرار، لكن تيدروس حذّر من إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع، لافتا الى ان ما توصلت اليه اللجنة ذلك لا يعني أنّ الخطر قد زال.

واعتبر ان أسوأ ما يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن هو ان يبعث الى شعبه رسالة مفادها ان كوفيد لم يعد مدعاة للقلق، ويتخلى بالتالي عن الحذر أو يعمد الى تفكيك الأنظمة التي أنشأها لمواجهة المرض.

وعلى صعيدها ايضا قالت ماريا فان كيركوف التي تولت مسؤولة مكافحة الجائحة في منظمة الصحة للصحافيين ان مرحلة الازمة انتهت "لكنّ كوفيد لم ينته" بعد.

كلمات دالة:منظمة الصحة العالميةكوروناكوفيد-19تيدروس أدهانوم غيبرييسوس

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