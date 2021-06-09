منظمة "حقوقية" اسرائيلية تقاضي قطر

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن منظمة شورات هدين "الحقوقية الإسرائيلية"، رفعت نيابة عن عدد من عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات للمقاومة الفلسطينية، دعاوى قضائية ضد البنوك والجمعيات الخيرية القطرية للحصول على تعويضات مالية بأكثر من مليار شيكل.

تغاضت المؤسسة الحقوقية الاسرائيلية عن الضحايا الفلسطينيين والدمار الذي حل بالقطاع نتيجة العدوان الهمجي الاسرائيلي فانها حددت 42 عائلة لترفع قضايا باسمهم أمام محكمة القدس المركزية، متهمة تلك البنوك والجمعيات بتحويل أموال طائلة لحركة حماس وجناحها العسكري.

ومن بين تلك العائلات التي شاركت في رفع الدعاوى عائلة المستوطنة أوري انسباخر التي قتلت على يد شاب من الخليل في إحدى غابات القدس عام 2019، والحاخام نحميا لافي الذي قتل في القدس على يد الشهيد مهند الحلبي عام 2015 إبان ما عرف بـ “انتفاضة السكاكين”، والحاخام شاي أوهايون الذي قتل على يد شاب من نابلس في بتاح تكفا شرق تل أبيب عام 2020، وغيرهم من القتلى بما فيهم من قتلوا خلال العملية الأخيرة على قطاع غزة بفعل صواريخ حماس.

ووفقًا للصحيفة، فإن المنظمة الحقوقية الإسرائيلية قدمت أدلة تظهر تحويل تلك الجمعيات والبنوك الأموال إلى حماس ونشطاء يتبعون لها، بالإضافة لاعترافات من أسرى فلسطينيين تؤكد ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض البنوك والمؤسسات مملوكة للحكومة في الدوحة، وتم وسمها سابقًا من قبل الحكومة الإسرائيلية أنها جمعيات غير قانونية، منها الجمعية الخيرية القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة دفع هذه الأموال منخفضة للغاية، باستثناء أن البنوك المستهدفة من القضايا المرفوعة ضدها في حال تم الموافقة على تلك الدعاوى، يتعين عليها إما أن توقف خدماتها لصالح تلك الجهات، أو المخاطرة بمصادرة الأموال وإغلاق الحسابات التابعة لها.

الموافقة على المنحة القطرية لحماس

في السياق كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، عن الموعد المتوقع لإدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مسؤول كبير في حركة "حماس" الفلسطينية بأن "الوسطاء المصريين أكدوا أن إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع"، بحسب ما أوردته قناة "i24NEWS" الإسرائيلية.