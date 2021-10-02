منظمو "إكسبو دبي 2020": مصرع 5 عمال خلال عمليات البناء

أقر منظمو معرض "إكسبو دبي 2020" الذي تستضيفه دبي اليوم السبت، بمصرع 5 عمال من بين العمال الذين شاركوا في تحضيرات وبناء هذا المعرض العالمي الضخم.

و شارك في أعمال بناء المعرض الضخم 200 ألف عامل عملوا إجمالا حوالي 240 مليون ساعة.

وذكر المتحدث باسم "إكسبو"، سكونيد ماكغيتشين، أثناء مؤتمر صحفي أن السلطات كانت على دراية بتقارير عن انتهاكات بحق العمال خلال أعمال البناء، قائلا: "اتخذنا خطوات لضمان معالجة هذه الأمور، وتدخلنا بشكل كبير في القضايا المتعلقة بذلك".

ويأتي ذلك بعد أن حث البرلمان الأوروبي الشهر الماضي الدول على عدم المشاركة في "إكسبو دبي" بسبب ما وصفها "ممارسات غير إنسانية لدولة الإمارات أزاء العمال الأجانب"، محذرا من أن هذه الممارسات تفاقمت على خلفية جائحة فيروس كورونا، بما يشمل إجبار العمال على توقيع وثائق غير مترجمة، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعرضهم لساعات عمل قاسية في ظروف جوية غير آمنة، وتوفير مساكن غير صحية لهم