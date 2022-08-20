منعطف جديد في قضية وفاة الشقيقتين السعوديتين "السهلي" في أستراليا

اتخذ التحقيق في وفاة، الشقيقتين السعوديتين، أسراء عبد الله السهلي (24 عاما)، وآمال عبد الله السهلي (23 عاما)، اللتين عثر عليهما ميتتين بشقتهما في شارع كانتربريفي غرب مدينة سيدني الأسترالية، منعطفا جديدا.

وفي محاولة لتحديد السبب الذي يقف وراء الوفاة المفاجئة للشقيقتين، اللتين أعيدت جثتاهما إلى السعودية، بعد فرارهما من المملكة عام 2017 طلبا للحماية في أستراليا، وفق صحيفة "الغارديان"، طالب المسؤولون تقرير علم السموم الثاني، إذ يعتقد أن تقرير علم السموم السابق غير حاسم

وأرسلت الشرطة الأسترالية عينة إلى منشأة متخصصة في علم السموم "لمزيد من التحليل والاختبار المتعمق"، وفق حديث المتحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز لصحيفة "ديلي ميل" أستراليا، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول وفاة الشقيقتين، بينما كرر الضباط دعواتهم للحصول على أي معلومات عامة.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أنه "تم نقل جثتي الشقيقتين إلى الوطن (السعودية) في وقت ما من الأسبوع الماضي، وجرى دفنهما وفقا للتقاليد الإسلامية".

بيان الشرطة الأسترالية

وكانت الشرطة الأسترالية قد قالت في بيان لها: "عثرت الشرطة على جثتي إسراء عبد الله السهلي (24 سنة) وآمال عبد الله السهلي (23 سنة) في 7 يونيو، عقب تلقي تقرير بالاشتباه بحصول طارئ ما".

Police have renewed their appeal for information after the bodies of two women were located inside a Canterbury unit last month.



The sisters have been formally identified as 24-year-old Asra Abdullah Alsehli and 23-year-old Amaal Abdullah Alsehli.https://t.co/1xUjSc35cI pic.twitter.com/oVS08LDLjs — NSW Police Force (@nswpolice) July 27, 2022

وأضاف البيان "على الرغم من التحقيقات المكثفة لم يتمكن المحققون من تحديد سبب الوفاة"، مع الإشارة إلى أن زمن الوفاة سبق العثور على الجثتين بمدة.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز لشبكة "سي أن أن" الأميركية أن الشقيقتين وصلتا إلى أستراليا من السعودية في عام 2017، وقالت الشرطة إن "ظروف وفاتهما غير عادية، لأنه لم تظهر عليهما آثار إصابات".

ودعت كلوديا ألكروفت، وهي مفتشة مباحث شرطة نيو ساوث ويلز، الجمهور إلى مشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

وقالت أولكروفت في بيان لشرطة نيو ساوث ويلز، "المحققون مهتمون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهد أو لديه معلومات عن حركة هاتين المرأتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، التي نعتقد أنها حدثت في أوائل مايو".

وقالت القنصلية السعودية في سيدني، في بيان نشر عبر "تويتر" في 22 يونيو، إنها على اتصال بالسلطات الأسترالية بشأن القضية، كما أعربت عن "خالص تعازيها لأسرة الفقيدتين".

طريقة اكتشاف الجثتين

وبحسب "ديلي ميل"، فقد تم اكتشاف الشابتين، اللتين تبلغان من العمر 23 و24 عاما، في أسرة منفصلة من وحدتهما في كانتربري بالطابق الأول في 7 يونيو، من قبل ضباط أجروا فحصا للرفاهية بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزلهما.

وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا هناك "لبعض الوقت" و"لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة"، وبينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري، لا يزال المحققون يتعاملون مع وفاتهما على أنها مشبوهة، مع تحقيق فرقة القتل في القضية.

وعملت الشابتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

هذا ولم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في الوطن، حسبما أفادت مصادر لصحيفة "ديلي ميل أستراليا".

كما كشفت "ديلي ميل أستراليا" أن "الأخت الكبرى قد حصلت على أمر منع العنف المتوقع ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في يناير 2019"، في حين "تم سحب أمر منع العنف المتوقع في وقت لاحق ورفضه".

وعن تفاصيل العثور على الجثتين، أوضحت "دايلي ميل" أنه يمكن لملاك العقارات إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية بشأن الإيجار المتأخر قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات لإخراجهم من العقار، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد أربعة أسابيع من ذهاب ضباط العمدة إلى الشقة لخدمة الشابتين بإخطار بالإخلاء - جنبا إلى جنب مع الشرطة - ليتم الاكتشاف المروع.